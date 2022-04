Une nouvelle arme a été testée par les Etats-Unis. Il s’agit en effet d’un missile hypersonique dont l’essai s’est déroulé avec succès, au cours du mois de mars dernier. Selon les informations du média britannique Daily Mail, les USA ont décidé de garder secret ce test afin d’éviter une escalade des tensions avec la Russie, qui continue son offensive en Ukraine. La nouvelle a été confirmée par le média américain CNN, qui a précisé que le test a eu lieu mi-mars, lorsque le chef de l’Etat américain devait aller en Europe, pour discuter de l’offensive russe.

L’arme dispose de plusieurs moteurs d’appoint

D’après la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), une agence du département de la Défense des États-Unis chargée de la recherche et développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire, il s’agit d’un concept d’arme hypersonique à respiration aérienne ayant été lancé depuis un bombardier B-52. L’arme dispose de plusieurs moteurs d’appoint qui le poussent à une vitesse élevée, avant le déclenchement du moteur scramjet. D’après la DARPA, le missile hypersonique a rapidement atteint 5 Mach.

« Des frappes aériennes et des missiles dans le reste de » l’Ukraine

Toujours selon cette dernière, le test du missile a atteint tous ses objectifs. Notons que les informations sur le test du nouveau missile effectué par les Etats-Unis interviennent dans un contexte de vives tensions diplomatiques avec la Russie sur fond de la situation en Ukraine. Récemment, les USA ont indiqué que la Russie intensifiera ses opérations dans le pays. Selon Jake Sullivan, conseiller du président américain Joe Biden à la sécurité nationale, les troupes russes sont en train d’être repositionnées au sud et à l’est de l’Ukraine. Il avait par ailleurs ajouté que la nouvelle offensive terrestre de la Russie « inclura probablement des frappes aériennes et des missiles dans le reste du pays pour causer des dommages militaires et économiques, et franchement, pour semer la terreur ».