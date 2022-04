Tiken Jah Fakoly, le célèbre reggaeman ivoirien s’est prononcé sur la situation au Mali dans une vidéo publiée sur sa page Facebook la semaine dernière. Une situation qui lui rappelle l’historique discours de Sékou Touré, l’ancien président guinéen en 1958. En effet, la Guinée était appelée à se prononcer sur la proposition de la France d’intégrer ses colonies à la nouvelle Communauté française. Ahmed Sékou Touré a tout simplement dit non à Charles de Gaulle qui était alors le président du conseil français. La Guinée votera donc non au référendum et proclamera son indépendance le 2 octobre 1958. Pour Tiken Jah Fakoly tout « avait été mis en place pour ne pas que ça marche ».

« Comme si les africains étaient des gamins «

C’est ce qu’on observe actuellement au Mali selon le chanteur ivoirien. » Depuis que le Mali a décidé de prendre son destin en main. Depuis que le Mali a décidé de mener sa guerre pour défendre son territoire, tout est mis en place pour ne pas que ça marche, comme si les africains étaient des gamins, comme si nous étions des incapables » a déclaré le reggaeman. Il invite toute la jeunesse africaine, la jeunesse consciente, éveillée, à « suivre la situation du Mali de près« . Le reggeaman se défend contre toute envie de soutenir un coup d’état ou les militaires au pouvoir.

« Des villages sont récupérés, les terroristes sont terrorisés »

Mais en tant qu’ « africain (ayant) vécu au Mali depuis 2022, jusqu’à maintenant et qui a suivi la situation de près depuis 2013, je pense que depuis que le Mali a décidé de prendre des choses en main, nous commençons à voir des résultats. Des villages sont récupérés, les terroristes sont terrorisés » assure le célèbre artiste ivoirien. Pour lui, c’est une résistance qui est en marche dans ce pays sahélien et tout sera fait pour que « ça ne marche pas parce que si le Mali réussit, d’autres pays vont essayer d’avoir la vrai copie de l’indépendance. Celle qu’on nous a donné en 1960, c’est la photocopie » estime le musicien.