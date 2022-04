Le dossier relatif au trafic de passeport diplomatique au Sénégal continue d’occuper l’actualité. En effet, selon les informations rapportées par les médias, le procès dans le cadre de cette affaire a été une fois encore reporté. Après le premier renvoi du 17 mars, il a été encore reporté pour le 21 avril prochain. Les élus sénégalais impliqués dans l’affaire quant eux, se sont vu refuser leur demande de mise en liberté provisoire malgré la fin de l’instruction.

Il s’agit de Boubacar Biaye et de Mamadou Sall qui sont en situation de détention depuis huit mois. Selon la décision de justice, leur demande de mise en liberté a été rejetée pour « risque de trouble à l’ordre publique ainsi que la citation des parties civiles ». Mais ces raisons ne sont pas du goût du conseil des deux mis en cause.

« Il n’y a que les parties civiles… »

« Aujourd’hui, subordination de témoins, on ne pense même pas qu’il y a des témoins. Il n’y a que les parties civiles. Et, je ne pense même pas que les parties civiles ont intérêt à être corrompues. Parce que, on les indemnise si les prévenus reconnaissaient leur culpabilité et le problème serait résolu », a fait savoir l’avocat. Notons que le dossier qui défraie la chronique depuis plusieurs mois met en scène plusieurs éléments. De nombreux employés de l’administration publique sénégalaise ont été cités dans le cadre de cette affaire.