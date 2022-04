Elon Musk l’homme le plus riche du monde fait parler de lui une nouvelle fois. Le milliardaire américain propriétaire de plusieurs entreprises qui sont dans le domaine de la technologie a pris l’habitude ces derniers années de donner son opinion sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, c’est sur la guerre en Ukraine qu’il s’était prononcé et avait profité de l’occasion pour dire que «Poutine est nettement plus riche» que lui qui est officiellement l’homme le plus riche du monde. Ce lundi, les médias parle de la nouvelle acquisition du milliardaire Elon Musk. Ce dernier a en effet racheté des parts dans Twitter pour 2,9 milliards $.

Elon Musk a acquis une participation de 9,2 % dans Twitter, selon des documents déposés lundi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les actions de Twitter ont bondi de 26% dans les échanges avant commercialisation à la suite de l’annonce que la personne la plus riche du monde détient des actions d’une valeur de près de 3 milliards de dollars sur la plateforme de micro-blogging.

Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX qui a une fortune estimée à 273 milliards de dollars (208 milliards de livres sterling), possédait 73 486 938 actions Twitter le 14 mars selon le dossier. Ces actions valaient un peu moins de 2,9 milliards de dollars sur la base du cours de clôture de vendredi, mais vaudront désormais environ 3,6 milliards de dollars selon les publications de plusieurs média internationaux.