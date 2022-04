Un scientifique de haut niveau prépare une mission pour trouver ce qu’il croit être une technologie extraterrestre au fond de l’océan Pacifique. L’astrophysicien Avi Loeb pense qu’un objet interstellaire qui s’est écrasé sur Terre en 2014 était une forme de vaisseau spatial. Un rapport de l’US Space Command (USSC) publié la semaine dernière a confirmé que l’objet provenait d’un autre système stellaire.

L’agence a conclu que le projectile – qui a traversé le ciel au large de l’île de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée – était un météore. Le professeur Loeb, cependant, n’a rien de tout cela. Il a affirmé mercredi que l’objet aurait pu être construit par des extraterrestres. « Notre découverte d’un météore interstellaire annonce une nouvelle frontière de recherche« , a écrit l’astronome de Harvard dans un essai pour The Debrief. « La question fondamentale est de savoir si un météore interstellaire pourrait indiquer une composition d’origine artificielle sans ambiguïté (…) Mieux encore, peut-être que certains composants technologiques survivraient à l’impact. », poursuit l’astrophysicien.

Le professeur Loeb a passé des décennies à étudier l’astronomie et plus récemment, il s’est penché sur la possibilité que la vie existe au-delà de la Terre. Ses affirmations audacieuses font fréquemment la une des journaux et il a été critiqué par d’autres dans son domaine pour ses théories extraterrestres. Travaillant avec un étudiant à Harvard, le professeur Loeb était en fait l’astronome qui a identifié l’objet comme interstellaire il y a quelques années.

Après que l’USSC a confirmé son intuition le 7 avril, Loeb appelle à une expédition pour trouver ce qui reste de l’objet. Dans son essai, il a noté qu’une expédition de récupération pourrait être réalisée à l’aide d’aimants « écopants » pour explorer la région de 10 kilomètres carrés de l’océan Pacifique où l’objet aurait atterri. « Mon rêve est d’appuyer sur des boutons sur un équipement fonctionnel qui a été fabriqué en dehors de la Terre« , a-t-il ajouté. Il faut dire que l’astrophysicien a produit des recherches sur les trous noirs, le rayonnement spatial, l’univers primitif et d’autres sujets de son domaine.