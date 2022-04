Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie subit de multiples sanctions imposées par les occidentaux. Au cours du mois dernier, la Pologne a expulsé 45 diplomates russes soupçonnés de travailler pour le renseignement russe. Ce mardi 12 Avril, la Pologne a fait une nouvelle annonce concernant un citoyen russe accusé d’espionnage par ce pays d’Europe. Un russe accusé d’espionnage a été arrêté depuis quelques jours.

En Pologne, un citoyen russe accusé d’espionnage est dans la tourmente. En effet, la Pologne par la voix d’un porte-parole du ministre polonais coordinateur des services spéciaux a annoncé avoir arrêté ce mardi un citoyen russe qui est accusé d’espionnage. Selon un communiqué de l’officiel polonais, le citoyen russe a été arrêté le 6 avril et sera détenu pendant trois mois. « Les preuves recueillies par le service de contre-espionnage militaire indiquent que l’homme, mandaté par les services spéciaux russes, a recueilli des informations concernant l’état de préparation militaire des forces armées polonaises et des troupes de l’OTAN« , a-t-il ajouté.

Les relations entre la Russie et les pays autrefois dans la sphère d’influence soviétique ont longtemps été tendues, mais l’offensive en Ukraine a fortement dégradé la situation et la Russie est accusée d’avoir des intentions cachées. Selon les publications de plusieurs médias internationaux, le citoyen russe en question vivait en Pologne depuis 18 ans et exerçait une activité commerciale. Plus tôt ce mois, Moscou a riposté à l’expulsion de diplomate russe en expulsant à son tour 45 diplomates polonais.