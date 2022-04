Le président Biden a déclaré à l’ancien président Obama qu’il prévoyait de se présenter aux élections en 2024, ont déclaré deux sources à The Hill. L’admission d’Obama est la dernière indication que Biden est susceptible de briguer un second mandat, ce dont le président a parlé publiquement. Lors d’une conférence de presse à Bruxelles le mois dernier, il a déclaré aux journalistes qu’il serait « très chanceux » de se présenter contre son rival aux élections de 2020, l’ancien président Trump.

« [Biden] veut se présenter et il le fait clairement savoir à tout le monde », a déclaré l’une des deux sources familières avec les conversations entre Obama et Biden. La source a également déclaré que Biden reste le candidat démocrate le plus susceptible de vaincre Trump même s’il est critiqué. C’était un élément clé de l’art de vendre de Biden aux électeurs alors qu’il cherchait un soutien pour sa candidature pour 2020 – et une grande raison pour laquelle les électeurs primaires se sont ralliés à lui en Caroline du Sud et dans les États du Super Tuesday où il a scellé son statut de favori démocrate.

« Je crois qu’il pense qu’il est le seul à pouvoir battre Trump. Je ne pense pas qu’il pense qu’il y a quelqu’un dans le parti démocrate qui peut battre Trump et c’est le facteur le plus important« , a déclaré la source proche des pourparlers Obama-Biden. Biden et Obama ont déjeuné ensemble plus tôt ce mois-ci, mais on ne sait pas exactement quand les deux ont discuté de 2024. La Maison-Blanche n’a pas commenté les conversations entre Biden et Obama. Un conseiller de Biden a souligné les commentaires publics du président selon lesquels il a l’intention de se représenter.