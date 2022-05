L’année n’a pas été bonne pour certaines des plus grandes fortunes mondiales. En effet, les 50 plus grandes fortunes du monde ont perdu énormément d’argent cette année. Selon les données publiées par le Bloomberg Billionaires Index, il s’agit d’une perte évaluée à 563 milliards de dollars. Au nombre des personnes figurant sur la liste des 50 plus grandes fortunes se trouvent notamment l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, l’ancien patron du géant du e-commerce Jeff Bezos ou encore le cofondateur de Microsoft, Bill Gates.

Une diminution de 61,1 milliards $

Au nombre des pertes recensées par le Bloomberg Billionaires Index figure la fortune du patron de Blue Origin (Jeff Bezos), qui a connu une diminution de 61,1 milliards de dollars sur une valeur nette de 131 milliards de dollars. La chute de la fortune de Bill Gates est estimée à 21,7 milliards de dollars sur une valeur nette de 116 milliards de dollars. La baisse se constate également chez Bernard Arnault, homme le plus riche d’Europe, qui a vu sa fortune diminuer de 55,2$ sur 123 milliards de dollars.

La fortune de Warren Buffett a augmenté de 1,2 milliard $

Toujours dans le même sens, le patron de Tesla a perdu 69,1 milliards de dollars alors qu’il pesait une valeur nette de 201 milliards de dollars. Le célèbre investisseur américain Warren Buffet, a cependant vu sa fortune accroître de 1,2 milliard de dollars, pour une valeur nette de 110 milliards de dollars. Pour rappel, ces statistiques interviennent après une autre perte d’Elon Musk, suite à des accusations d’inconduites sexuelles. D’après les informations de Bloomberg, la baisse est estimée à 10 milliards de dollars, soulignant que cela est dû à la chute de l’action Tesla, le vendredi dernier.