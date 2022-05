La récente annonce d’une éventuelle adhésion de la Finlande à l’OTAN n’est vraiment pas du goût de la Russie. Cette adhésion menace «définitivement» la sécurité de la Russie, a déclaré jeudi le Kremlin, ajoutant que Moscou était prêt à prendre de nouvelles mesures pour «équilibrer la situation». «Comme nous l’avons dit à maintes reprises auparavant, l’élargissement de l’OTAN ne rend pas le monde plus stable et plus sûr», a déclaré Dmitri Peskov , selon CNN.

Le président finlandais Sauli Niinisto et la Première ministre Sanna Marin ont déclaré que leur pays devait « demander l’adhésion à l’OTAN sans délai » dans une déclaration conjointe jeudi : « L’adhésion à l’OTAN renforcerait la sécurité de la Finlande. En tant que membre de l’OTAN, la Finlande renforcerait l’ensemble de l’alliance de défense…La Finlande doit demander son adhésion à l’OTAN sans délai. Nous espérons que les démarches nationales encore nécessaires pour prendre cette décision seront prises rapidement dans les prochains jours » ont-ils déclaré.

Pour M. Peskov, la réaction de la Russie « dépendrait de ce que ce processus d’expansion impliquera, de la distance et de la proximité de nos frontières avec l’infrastructure militaire ». Pour rappel, le président Poutine avait lui-même parlé de menace en faisant référence à lÓTAN il y a quelques jours. Le Pape François avait lui aussi évoqué la question de l’OTAN et de la Russie. Pour lui, les actions de l’OTAN près de la Russie ont peut être poussé le pays dirigé par Vladimir Poutine à mener une offensive en Russie, rapporte le Washington Post. Lire la suite