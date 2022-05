Ce n’est plus un secret. Le président russe Vladimir Poutine a célébré le Jour de la Victoire, qui correspond au triomphe de l’Union soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale sur l’Allemagne nazie. A cette occasion, la Russie a fait une grande démonstration de puissance militaire et le numéro un russe a prononcé son discours depuis la Place Rouge de Moscou. Discours au cours duquel, il a laissé entendre que l’Otan est «une menace évidente» pour la Russie.

Poutine s’exprime une nouvelle fois. Cette fois-ci, c’est à une occasion spéciale pour son pays que le chef du Kremlin a pris la parole et a accusé les occidentaux. Le numéro un russe a affirmé que les Occidentaux avait en projet une opération punitive dans l’est de l’Ukraine plus précisément dans le Donbass. Il faut préciser que c’est dans cette région que la Russie mène son offensive dans le pays. A en croire Poutine, la Russie « a exhorté l’Europe à trouver un compromis équitable, mais ils n’ont pas voulu nous entendre« .

Poutine qui s’exprimait lors du défilé annuel du Jour de la Victoire sur la Place Rouge de Moscou qui commémore l’anniversaire de la victoire de l’Union soviétique sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale a déclaré ceci : « à Kiev, ils disaient qu’ils pourraient obtenir des armes nucléaires et l’OTAN a commencé à explorer les terres proches de nous et cela est devenu une menace évidente pour notre pays et nos frontières« . Puis, le président Poutine ajoute « tout nous disait qu’il fallait se battre. »