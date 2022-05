La polémique qu’il convient d’appeler Idrissa Gana Gueye continue de défrayer la chronique et de susciter également des réactions au sein de l’opinion publique. En effet, profitant de son passage ce week-end dans l’émission « Janno Bi » sur Sud Fm, la Ministre sénégalaise de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire Mme Zahra Iyane Thiam Diop s’est prononcé sur ce sujet d’actualité. Pour l’autorité ministérielle, les fils et filles du Sénégal devraient féliciter le président Macky Sall à cause de la position assez claire qu’il a adoptée dans ce dossier.

«Le Président de la République Macky Sall, à travers son tweet de soutien à Gana Gueye, a affiché la position claire du Sénégal sur l’homosexualité », a-t-elle déclaré au cours de sa sortie médiatique. Elle indique également que, selon les témoignages qu’elle a reçus des ressortissants sénégalais vivant à l’étranger, jamais un président africain n’a pris une position autant tranchée sur le sujet de l’homosexualité.

Une première?

« Même ceux qui vivent à l’étranger affirment n’avoir jamais vu un président africain comme Macky Sall défendre avec courage la cause d’un de ses fils qui fait face à des difficultés ayant trait à l’homosexualité », a ajouté en effet la Ministre sénégalaise de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire Mme Zahra Iyane Thiam Diop. Rappelons que, la polémique vient du refus de l’international Sénégalais du Paris Saint-Germain Idrissa Gana Gueye de participer à un match à Montpellier dont le but est de lutter contre l’homophobie. Le président sénégalais est monté au créneau pour voler au secours du joueur.