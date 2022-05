« 1400€, plus 250€ par enfant » c’est le montant que reçoivent certains réfugiés ukrainiens en Belgique. Un montant évoqué dans un article de la presse belge rédigé pour répondre aux questions d’une lectrice qui héberge des réfugiés ukrainiens. (Lire ici). Selon le site belge RTL.be, la lectrice héberge depuis peu ces réfugiés et souhaitait savoir combien ils allaient percevoir. Un montant qui étonne bien de belges dont l’ancien député Laurent Louis qui s’est indigné sur la toile.

Au début de la crise ukrainienne, bon nombre de familles européennes ont accepté volontairement d’héberger les réfugiés du pays. Cela va-t-il changer ? Pour l’ancien député qui a communiqué via son compte officiel, cette allocation a de quoi inquiéter. Il se demande même si ces réfugiés voudront un jour rentrer dans leur pays, vu que le revenu moyen y est de l’ordre de 300 euros. Il dénonce un appel d’air, qui risque de pousser d’autres ukrainiens à quitter massivement leur pays.

« 1400 euros et 250 euros d’allocations familiales par enfant alors que le revenu moyen en Ukraine varie entre 200 et 300 euros ! A ce rythme-là, ils ne rentreront jamais chez eux, c’est clair et on peut les comprendre… Avec de telles aides, notre pays ne crée-t’il pas un véritable appel d’air ? Ne risque-t’on pas de voir de très nombreux faux réfugiés ?Pendant ce temps, des SDF belges vivent dans la rue et des personnes âgées doivent se démerder avec une retraite de misère. La générosité, oui, mais à conditions que l’on fasse déjà le maximum pour nos compatriotes ! Et pour le moment, ce n’est clairement pas le cas ! » a déclaré l’ancien député Laurent Louis.