LDC : sans Mbappé, le PSG réalise un exploit que seul le Real Madrid avait réussi

Sans Kylian Mbappé, parti au Real Madrid à l’été 2024, le Paris Saint-Germain a conservé son titre de champion d’Europe samedi 30 mai 2026 à Budapest, en battant Arsenal aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.) lors de la finale de la Ligue des champions disputée à la Puskás Aréna. Le club parisien, entraîné par Luis Enrique, rejoint ainsi le Real Madrid de Zinédine Zidane au panthéon des conquérants du back-to-back européen à l’ère moderne.

Contrairement à la démonstration de la saison précédente face à l‘Inter Milan (5-0) à Munich, les Parisiens ont cette fois énormément souffert face à la défense de fer des Gunners, avant de s’imposer en fin de soirée. Le PSG a pourtant récité son football avec 75 % de possession et 21 tirs contre 7 pour Arsenal, et c’est aux tirs au but — la sixième séance remportée en six tentatives sous Luis Enrique — que les Parisiens ont été récompensés.

Une page d’histoire réservée, jusqu’ici, aux Merengues

Depuis la refonte de la compétition sous son format actuel au début des années 1990, un seul club avait réussi à conserver son titre : le Real Madrid, sous la direction de Zinédine Zidane, qui avait même enchaîné trois sacres consécutifs entre 2016 et 2018 — un triplé inédit depuis le Bayern Munich des années 1970. Le PSG entre désormais dans ce cercle très fermé, devenant le deuxième club à réaliser cet exploit à l’ère de la Ligue des champions.

Ce nouveau titre porte à 60 le nombre de trophées remportés par le club depuis sa création, dont 42 depuis l’arrivée de Qatar Sports Investments en 2011. Sur la seule saison 2025-2026, le PSG a décroché un quintuplé de trophées inédit dans son histoire.

L’ère post-Mbappé s’écrit en lettres d’or

Le sacre de Budapest prend une résonance particulière. Depuis le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid à l’été 2024, Luis Enrique a radicalement restructuré son collectif autour d’une philosophie de jeu collective et exigeante. Bukayo Saka, l’attaquant d’Arsenal, avait lui-même admis sa stupéfaction face à la transformation du club parisien : « C‘est comme si c’était une autre équipe », avait-il déclaré à Sky Sports lors des demi-finales, soulignant la cohésion, les déplacements et la circulation du ballon des Parisiens.

À l’issue de la finale, Luis Enrique a qualifié ce triomphe d’encore plus impressionnant que le précédent : « Encore plus fort que l’an passé, car nous savions avant le match à quel point il serait difficile d’affronter Arsenal. Pour nous, en tant qu’équipe et en tant que ville, c’est incroyable de gagner et je pense que c’est amplement mérité sur l’ensemble de la saison. »

Ousmane Dembélé, l’un des artisans de la campagne européenne parisienne, a résumé l’état d’esprit d’un groupe jamais en sursis : « Toute la saison a été difficile. » Le lendemain de la finale, les joueurs du PSG devaient être reçus par le président Emmanuel Macron à l’Élysée, avant de retrouver le Parc des Princes pour une célébration avec près de 100 000 personnes attendues sur le Champ-de-Mars.