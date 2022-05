C’est une affaire qui a eu lieu en mars dernier. Un policier, Edsaul Mendoza et trois autres collègues étaient en civil et roulaient dans une voiture de police banalisée lorsqu’ils sont arrivés à proximité de deux mineurs à vélo. Un des enfants a alors pris pour cible la voiture, visiblement sans savoir qu’il s’agissait d’une voiture de policiers. « Lorsque l’enfant a tiré avec l’arme à feu, trois agents se sont immédiatement mis à couvert, et l’agent de police Mendoza a commencé ce que l’on peut appeler une poursuite à pied tactiquement malsaine de l’enfant de 12 ans » a déclaré le procureur du district de Philadelphie, Larry Krasner.

Selon ce dernier, Mendoza, qui poursuivait Siderio à pied, savait que le garçon avait jeté son arme avant de lui tirer dessus. « Il est certain que Thomas Siderio, au moment où il a été abattu, avait cessé de courir et qu’il se rendait peut-être » a-t-il déclaré. « Il est certain que Thomas Siderio, au moment où il a été abattu, était essentiellement face contre terre sur le trottoir, qu’il était dans une position qui s’apparente à une sorte de pompe. Se retournant vers l’endroit où l’officier le poursuivait, se retournant peut-être pour regarder l’officier qui le poursuivait, lorsqu’il a reçu une balle dans le dos » a ajouté le procureur.

Mendoza a également fait une « déclaration mensongère sur son emplacement » alors qu’il poursuivait et tirait sur Siderio, a déclaré le procureur, ajoutant que cela suggérait que l’ancien officier savait que ce qu’il avait fait était illégal. Immédiatement après la fusillade, Mendoza a dit à un autre officier que Siderio avait jeté l’arme et a indiqué l’endroit où elle avait été trouvée à côté d’un trottoir. L’officier Edsaul Mendoza, 26 ans, renvoyé de la police en avril, a été arrêté dimanche et placé en détention pour la mort de Thomas Siderio. Il a été inculpé, entre autres, de « meurtre avec préméditation », a indiqué dans un communiqué le procureur de Philadelphie Larry Krasner.