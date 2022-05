Les marchés financiers sont devenus compétitifs et il s’est avéré extrêmement difficile pour les sociétés de courtage d’attirer de nouveaux clients alors que de plus en plus de traders prennent part aux activités de négociation et de courtage. Ces défis ont créé un vide à combler, ce qui a donné l’occasion à des spécialistes externes, connus sous le nom de courtiers introducteurs, de faciliter le processus de recherche et de présentation des clients aux courtiers.

Les courtiers introducteurs créent un partenariat avec d’autres courtiers pour trouver et présenter des clients aux courtiers en ligne. Les courtiers ont pris l’habitude de faire équipe avec des courtiers introducteurs, et un bon exemple est AvaPartner, qui est prêt à créer un partenariat avec des courtiers introducteurs pour augmenter sa base de clients en tant que courtier, ainsi qu’un courtage durable pour les traders qui sont ses clients.

Avantages de la participation à des partenariats de courtage

Vous restez le seul propriétaire de votre courtage

Participer à un partenariat ne signifie pas que vous perdrez la propriété de votre maison de courtage. Chaque bureau fonctionne indépendamment et reste sous la même propriété qu’avant le partenariat. Vous utiliserez le nom de votre maison de courtage et profiterez de votre commission comme avant et ne devrez déduire que ce que vous et votre courtier partenaire avez convenu.

Élargissez votre accès au marché

En prenant part à un partenariat de courtage, vous pouvez augmenter votre clientèle puisque le courtier introducteur s’efforce d’amener des clients au courtier. Dès que vous apposez votre signature sur un partenariat, vous signez pour avoir accès aux clients avec lesquels le courtier partenaire traite. Au fur et à mesure que la clientèle de votre courtier partenaire augmente, il y a de fortes chances que votre base de clients augmente dans la même intensité.

Bénéficiez du soutien du bureau

En signant un partenariat avec un courtier, vous bénéficierez d’un soutien professionnel associé à une grande variété de services, dont la paie, la comptabilité et la gestion de vos documents juridiques. Vous pourrez accéder à toute nouvelle technologie à laquelle votre courtier a accès et à toute pratique susceptible de vous aider à rationaliser votre espace de travail.

Accédez à différentes plateformes de négociation

L’accès à différentes plateformes de négociation vous ouvrira l’accès au marché. Un courtier introducteur n’est censé s’associer qu’à un courtier qui peut présenter à ses clients les plateformes et les applications de trading mobiles les plus puissantes. C’est un moyen pratique pour les clients qui veulent travailler sur leurs téléphones et tablettes lorsqu’ils sont en déplacement ou en voyage.

Commencez par un compte de démonstration

Qu’un trader soit un amateur ou un trader expérimenté, il doit avoir accès à un compte de démonstration qui l’aidera à connaître le fonctionnement de la plateforme de trading, ainsi qu’à avoir un aperçu de son expérience de trading sur la plateforme de trading. Les comptes de démonstration renforcent la confiance du trader avant qu’il n’investisse son propre argent, c’est pourquoi le bon courtier vous offrira un compte de démonstration qui fonctionne bien.

Commission

L’objectif principal de l’investissement et de la participation à des transactions et des partenariats est de gagner des commissions qui correspondent à vos objectifs à long terme. En vous associant à des courtiers adéquats, vous pouvez personnaliser votre plan de commissionnement en fonction de votre modèle commercial afin d’atteindre une croissance et une rentabilité maximales.