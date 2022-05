En Grande Bretagne, une enquête a constaté une baisse de 60 % des insectes volants. La remarque résulte en effet d’une étude effectuée lors de plusieurs voyages grand public au cours de l’été 2021. Les nouveaux chiffres comparés à ceux de 2004 sont alarmants selon les scientifiques. Au total, près de 5000 trajets ont été parcourus. Les scientifiques ont mesuré cette baisse par le nombre d’insectes écrasés sur leurs plaques d’immatriculation.

A en croire les chiffres communiqués par les scientifiques, en 2004, seulement 8 % des voyages n’ont pas du tout éclaboussé d’insectes. En 2021 par contre 40% des trajets n’ont pas enregistré d’insectes écrasés sur leurs plaques d’immatriculations. « Cette étude vitale suggère que le nombre d’insectes volants diminue en moyenne de 34% par décennie – c’est terrifiant », a déclaré Matt Shardlow de Buglife, qui a mené l’enquête avec Kent Wildlife Trust (KWT).

Une remarque inquiétante selon les scientifiques

Ce fut également l’occasion pour le scientifique d’attirer l’attention sur le danger que représente cette remarque faite par l’étude. « Les résultats devraient nous choquer et nous inquiéter tous. Nous assistons à un déclin des insectes qui reflète les énormes menaces et la perte de la faune plus largement à travers le pays. Nous avons besoin d’action pour toute notre faune maintenant en créant des zones d’habitats de plus en plus grandes, en fournissant des corridors à travers le paysage pour la faune et en permettant à l’espace naturel de se rétablir », a-t-il fait remarquer.