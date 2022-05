La tournée gouvernementale sur la cherté de la vie s’est poursuivie hier vendredi 20 mai. Johannes Dagnon a conduit une délégation à l’université d’Abomey-Calavi. Au contact des étudiants, le Coordonnateur du Bureau d’Analyse et d’investigation a rappelé les différentes réformes en cours dans le secteur de l’enseignement supérieur.

Maintien de la gratuité de l’inscription…

En ce qui concerne spécifiquement les étudiants, l’autorité a évoqué le maintien de la gratuité de l’inscription dans les universités publiques, l’augmentation du budget des bourses et aides universitaires dont l’enveloppe est passée de 7 milliards à 18 milliards , de même que le rallongement de limite d’âge d’accès à la bourse doctorale qui est passé de 26 ans à 29 ans en tenant compte des contraintes de notre pays.

Le chef de la délégation gouvernementale a également évoqué la dématérialisation de l’étude des dossiers de demande d’allocation universitaire et les réformes de bancarisation et la mensualisation des allocations universitaires. Les étudiants ont exprimé leurs besoins aux membres de la délégation, l’équipement de l’université en bibliothèque moderne et son intégration dans le projet Lumière du Bénin.