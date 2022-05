Au Bénin, le gouvernement a pris en conseil des ministres un décret pour réglementer le bruit . Et selon toute vraisemblance, même les chiens sont concernés. Ils ne doivent pas aboyer trop fort pour perturber le voisinage a expliqué le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, lors de son passage sur le plateau de la télévision nationale la semaine dernière.

« Avoir près de 10 chiens dans sa maison, ce n’est plus possible »

« Si votre chien aboie au-delà des décibels prévus, vous pouvez être sanctionné. Avoir près de 10 chiens dans sa maison, ce n’est plus possible » assure le ministre du cadre de vie selon les propos rapportés par le journal Le Matinal. Il faut désormais en avoir deux au plus. Outre les chiens, les poulets et autres animaux sont concernés. Il ne faudrait pas, par exemple, faire en zone résidentielle, des élevages un peu trop bruyants. Ce n’est plus autorisé. Il faut dire que le gouvernement ne compte pas tout de suite passer à la phase répressive.

En effet, selon José Didier Tonato, il y aura 6 mois de sensibilisation en faveur des acteurs concernés. Rappelons qu’avant l’adoption de ce décret, le parlement béninois avait déjà voté une loi sur l’hygiène publique le 16 février 2022. Ce texte promulgué par Patrice Talon fixe par exemple les heures où les citoyens doivent cesser l’utilisation de haut-parleur ou toute activité bruyante dans les agglomérations.