La mort a finalement eu raison de lui. Ernest Kaho, le talentueux comédien béninois est décédé hier mercredi 25 mai 2022. Il a succombé à un cancer et une insuffisance rénale chronique. Deux maladies qu’il combattait depuis plus d’un an. Totalement affaibli et ruiné par ces deux affections il s’était adressé en avril dernier aux bonnes volontés et à l’Etat pour demander de l’aide.

L’homme avait précédemment bénéficié du soutien financier du Fonds d’aide à la culture. C’est donc un autre SOS qu’il lançait non sans remercier ceux qui l’avaient déjà aidé. Révélé au grand public par le film « Taxi Brousse », Ernest Kaho était également un écrivain. Son départ endeuille le monde artistique béninois. Paix à l’âme de ce talentueux comédien