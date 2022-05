Lors de la rencontre Gouvernement-Syndicats du mardi 26 avril 2022 à la présidence de la République du Bénin, les Confédérations et Centrales syndicales avaient exigé du Président Patrice Talon la prise des décrets relatifs à la représentation des trois confédérations syndicales de travailleurs représentatives après les élections professionnelles de 2021. Au cours du conseil des ministres de ce mercredi 11 mai 2022, le gouvernement a donc adopté les décrets relatifs à la représentation des trois confédérations syndicales de travailleurs représentatives et des deux organisations d’employeurs. L’adoption de ces décrets permet à ces organisations syndicales et d’employeurs d’être présentes au sein des instances nationales bipartites et tripartites de consultation, de concertation et de négociations collectives.

La Confédération Syndicales des Travailleurs du Bénin (CSTB), la Confédération des organisations syndicales indépendantes (COSI-Bénin) et la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin) sont les trois (03) organisations syndicales les plus représentatives qui ont pu tirer leur épingle du jeu lors des élections professionnelles de 2021. Elles viennent donc d’être reconnues officiellement par le gouvernement du Bénin lors du Conseil des ministres de ce mercredi 11 mai 2022. A la suite de ces élections professionnelles de 2021, le gouvernement a mis en place un comité qui a procédé «à une revue des textes pour tenir compte du nouveau paysage syndical et de ses implications».

Des travaux de ce comité, il résulte qu’il y a des innovations majeures qui ont été apportées et concernent « la répartition des sièges entre les trois confédérations syndicales de travailleurs représentatives et les deux organisations syndicales d’employeurs existantes» et « la durée de la représentation au sein des instances qui est désormais harmonisée et fixée à 5 ans». Aussi, il faut préciser que le Conseil a adopté «les divers actes réglementaires organisant les rapports entre l’administration et les organisations syndicales ou patronales concernées».

Signalons que les ministres sectoriels ont été conviés par le conseil des ministres à accomplir avec diligence pour la prise en compte effective des droits de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de «la participation des Confédérations syndicales représentatives aux activités des organes consultatifs de concertation et de négociation au niveau national de façon égale en fonction des sièges disponibles, l’application de la règle de proportionnalité après celle d’égalité conformément aux résultats des élections professionnelles nationales, l’invitation des Confédérations syndicales représentatives de travailleurs aux manifestations officielles organisées par le Gouvernement ou des autorités administratives dans la limite des places disponibles».