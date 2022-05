Au Bénin, le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) a été relevé. Il est passé de 40.000 Fcfa à 52.000 Fcfa. Une décision prise le 26 avril 2022 lors de la rencontre entre le chef de l’Etat Patrice Talon, les leaders syndicaux et le patronat. Le Directeur exécutif du Conseil National du Patronat Bernard Hounnouvi approuve d’ailleurs cette avancée. Il l’a fait savoir lors de l’atelier de réflexion organisé par la Cosi-Bénin, sur le salaire minimum dans le pays

« Quand le salaire augmente, cela entraîne automatiquement la consommation »

Pour M Hounnouvi, ce relèvement du Smig est « salutaire » parce que « quand le salaire augmente, cela entraîne automatiquement la consommation ». Le « salaire minimum est un salaire alimentaire » a poursuivi le Directeur exécutif du Conseil National du Patronat. Il soutient qu’un travailleur qui est incapable de puiser dans son salaire pour faire des investissements, n’a qu’un salaire alimentaire.

« C’est pour manger, pour nourrir la famille. Si on arrivait à augmenter, cela veut dire que le père de famille ou la mère peut consommer plus » a expliqué le directeur exécutif du Conseil national du Patronat. Outre le Smig , le gouvernement a retenu le principe de l’augmentation des salaires. ce qui devrait intervenir un peu plus tard dans l’année à cause de la conjoncture actuelle, notamment la guerre entre la Russie et l’Ukraine.