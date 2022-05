Au Bénin, la Conférence épiscopale a tenu du 17 au 19 mai 2022, sa troisième session plénière de l’année épiscopale 2021-2022. C’est le grand séminaire Saint Gall de Ouidah qui a accueilli cette réunion. A l’occasion, les évêques du Bénin ont notamment posé un regard sur la situation socio-politique du pays. Ils disent apprécier les efforts du gouvernement pour assurer la défense et l’intégrité du territoire.

« Mettre l’intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout »

Les prélats ont ensuite demandé des prières pour les victimes avant d’adresser leurs condoléances aux familles éplorées. Sur le plan politique, la conférence épiscopale a rappelé l’organisation prochaine des élections législatives. Elle « invite d’ores et déjà les acteurs politiques, les institutions de la République impliquées de diverses manières dans l’organisation du scrutin et tous les hommes et femmes de bonne volonté à mettre l’intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout en prenant toutes les dispositions nécessaires pour garantir des élections libres, transparentes, réellement inclusives et apaisées ».

Rappelons que le médiateur de la République travaille également pour des élections apaisées. Il a rencontré il y a quelques semaines, les partis politiques pour recueillir leurs doléances et propositions afin que les législatives de 2023 se déroulent pacifiquement, sans heurts, sans violences.