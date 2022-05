À Tankpè, situé dans la commune d’Abomey-Calavi, un Camerounais a été arrêté et gardé à vue au commissariat de la police républicaine pour séquestration et incitation de mineure à la débauche. Selon Frissons radio, une adolescente de 15 ans a été retrouvée dans la chambre d’un Camerounais, vingt-quatre (24) heures après avoir disparu de sa maison. Après l’alerte donnée par les parents de la jeune fille au commissariat de Tankpè et les recherches effectuées par les agents de la police, le mis en cause a été interpellé et a été placé en garde à vue. Quant à l’adolescente de 15 ans, elle a refusé de suivre les Forces de l’ordre qui voulaient la ramener à ses parents.

Face donc à l’instance des policiers, la jeune fille de 15 ans a tenté de se suicider en buvant de l’eau de javel. Après avoir réussi à la convaincre, les éléments de la police républicaine l’ont conduite de toute urgence à l’hôpital pour qu’elle reçoive des soins. Interrogé, le Camerounais a reconnu avoir eu des rapports s***xuels avec elle. Placé en garde à vue, il sera présenté au Procureur de la République dans les prochains jours.