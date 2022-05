C’est un réel camouflet pour l’Algérie et son entraîneur Djamel Belmadi qui avait multiplié les agitations et les accusations après avoir perdu lamentablement contre le Cameroun. En effet, la FIFA a décidé que le match de qualification entre le Cameroun et l’Algérie ne serait pas rejoué au grand dam de l’Algérie. Pour rappel, l’entraîneur algérien Djamel Belmadi avait fait une déclaration raciste à l’attention de l’arbitre gambien Gassama. Lire la suite

Il avait pour autant reçu le soutien de sa fédération après avoir appelé selon certains analystes à s’attaquer physiquement à l’arbitre. « Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement le cours de la rencontre. (…) L’ensemble des incidents survenus pendant le match ont été examinés avec soin par les deux arbitres vidéo, conformément aux lois du jeu et au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage » a déclaré la FIFA à la fédération algérienne.

Douche froide donc pour Belmadi, qui va devoir mieux entraîner son équipe la prochaine fois. « La FIFA a répondu à la FAF sur ces deux dossiers et considère le dossier clos » a confirmé la FIFA. Djamel Belmadi avait fait une fixation maladive sur l’arbitrage qui selon lui était à la base de l’échec de son pays. « «Nous, quand on va en Afrique, on n’a pas les mêmes faveurs. On vole les espoirs de tout un pays et on le laisse comme ça… Je ne dis pas qu’il faut le tuer… Mais on ne va plus accepter ce genre de situation » avait déclaré l’entraîneur.