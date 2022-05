Le président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin (Coneb) était hier dimanche 1er mai sur la chaîne de télévision privée Eden Tv. Albin Feliho a répondu aux questions de Donklam Abalo, le présentateur de l’émission « Dimanche Politique ». Le chef d’entreprise est largement revenu sur la rencontre tripartite entre les syndicats, le chef de l’Etat et les employeurs le mardi 26 avril dernier. Il a aussi parlé des difficultés des employeurs face à la cherté de la vie.

« On est affecté parce qu’on est porteur d’un bébé qui s’appelle l’entreprise…»

« On la vit très difficilement et on est doublement affecté. On est affecté parce qu’on est porteur d’un bébé qui s’appelle l’entreprise et ensuite on est affecté humainement parlant avec les salariés et autres » a expliqué Albin Feliho. Les prix flambent sur le marché. Lorsque une entreprise passe une commande à l’international, en termes d’intrants pour faire tourner une usine ou autre , elle n’est jamais sûre de rien…Chaque semaine les prix augmentent. Donc « vous n’êtes même pas en mesure de faire une cotation pour un client d’ici sur un montant X , et êtes sûr que vous resterez dans les prix lorsque vous faites appel aux intrants que vous importez» , assure le président du Coneb.

Il reconnaît cependant que le gouvernement a pris des mesures pour soulager les entreprises. Mais par rapport à l’enjeu, cela « reste insuffisant ». Tout de même, M Feliho dit comprendre que l’Etat n’a pas « la possibilité de faire plus ou de faire mieux ».