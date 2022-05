L’ONG Report Sans Frontière (RSF) a rendu public le mardi 03 mai 2022 le classement mondial sur l’état de la presse dans 180 pays. Le Bénin, dans le nouveau rapport de RSF, a perdu 7 places. Selon Reporter sans frontière, «ces dernières années la liberté d’expression des journalistes s’est fortement affaiblie au Bénin, le paysage médiatique est diversifié mais marqué par l’absence de grands organes de presse viables ». Reçu ce mercredi 04 mai 2022 sur Frissons Radio, le Conseiller à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la Communication (HAAC) et Président de la Commission Cartes de presse, éthique et déontologie, Bastien Salami estime que ce classement ne reflète pas vraiment la réalité au Bénin.

« Nous avons perdu 7 places eu égard au rapport publié par Reporter sans frontière qui est un baromètre de la vitalité» de la presse dans un pays, a déclaré le Conseiller à la Haac Bastien Salami. Le Président de la Commission Cartes de presse, éthique et déontologie à la Haac a fait savoir que la chute du Bénin dans ce nouveau classement de Reporter sans frontière « n’illustre pas vraiment la réalité au Bénin». Selon le Conseiller Bastien Salami, «la liberté de presse d’abord est instituée par la Constitution» et «toute une panoplie de dispositifs qui permettent d’avoir une presse libre ».

Pour le Président de la Commission Cartes de presse, éthique et déontologie, «il se trouve malheureusement que des professionnels des médias qui se disent journalistes se voient priver de liberté». Or selon lui, dans l’arsenal juridique béninois, il est dit qu’«on ne peut pas mettre un journaliste en prison pour des raisons professionnelles». Le Conseiller Bastien Salami se pose donc la question de savoir «qui est professionnel ? Qui est journaliste ?» Il a répondu que le professionnel des médias c’est celui «qui a la carte de presse parce que pour le magistrat n’est journaliste que celui qui détient la carte de presse» . Il a par ailleurs martelé que «lorsque vous ne respectez pas vous-même les textes qui fondent votre profession, vous vous exposez».