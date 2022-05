La fédération internationale de football association (FIFA) s’est prononcée sur le cas du Sénégal, suite aux incidents survenus lors du match opposant ce dernier à l’Egypte, pour les barrages de la Coupe du monde 2022. En effet, dans un communiqué publié ce lundi 02 mai 2022, la FIFA a annoncé avoir sanctionné l’équipe du Sénégal en lui imposant un match à huis-clos. Quant à la fédération sénégalaise de football, elle a été sanctionnée d’une amende qui s’élève à 175 000 francs suisses.

Le Nigéria a été sanctionné d’une fermeture de stade

Notons que les incidents en question ont eu lieu lors du barrage retour des qualifications pour le mondial-2022. La Fifa a noté une entorse générale « aux règles de sécurité », mais aussi l’utilisation de fumigènes et de lasers dans les tribunes dans le stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, entre autres. Toujours dans le communiqué de la FIFA, le Nigéria a été sanctionné d’une fermeture de stade pour un match et une amende de 150 000 francs suisse. En cause, l’envahissement par des supporters, du stade d’Abuja après la défaite contre le Ghana. La FIFA a également sanctionné la fédération algérienne de football en lui imposant le paiement d’une amende.

Cette dernière doit donc payer une amende de 3000 francs suisses pour les jets d’objets et l’allumage de fumigènes au cours du match opposant l’Algérie au Cameroun. Pour rappel, ce qui concerne ce match, l’entraîneur de la sélection algérienne, Djamel Belmadi avait fustigé l’arbitrage, tout en affirmant que ce « n’était pas la meilleure équipe qui s’était qualifiée » pour le Mondial 2022. Il avait reçu le soutien du président de sa fédération, Charaf-Eddine Amara, qui n’avait pas trouvé ses propos choquants. « Ses propos ont été mal compris ou alors sont sortis de leur contexte. À aucun moment Belmadi n’a visé le Cameroun. Eto’o est un ami et ne doit pas oublier que l’Algérie l’a soutenu pour la CAN 2022. À travers ce recours, nous avons fait valoir nos droits devant la FIFA. L’Algérie a subi une injustice » avait-il déclaré.