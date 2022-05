La situation sanitaire en Corée du Nord due au coronavirus (covid-19) devient de plus en plus préoccupante. Après avoir déclaré le premier cas de la maladie, les autorités ont annoncé le premier mort dû au virus. D’après elle, ce dernier a été infecté au sous-variant BA.2 d’Omicron. L’information a été révélée par les autorités nord-coréennes ce vendredi 13 mai 2022 et relayée par l’agence de presse nord-coréenne KCNA. Le média a par ailleurs indiqué qu’actuellement « 187 800 personnes sont isolées et soignées » à cause d’« une fièvre dont la cause n’a pu être identifiée [qui] s’est propagée de manière explosive dans tout le pays à partir de la fin avril ».

Un jour après avoir annoncé son premier cas

Avec 25 millions d’habitants, la Corée du Nord n’a jamais reçu de vaccins pour faire face au virus, qui selon elle, n’était pas présent sur son territoire. Pour rappel, l’annonce de la Corée du Nord intervient un jour après avoir annoncé son premier cas de la maladie dû au variant Omicron. Selon les informations révélées par KCNA ce jeudi 12 mai 2022, plusieurs échantillons prélevés sur des patients ayant de la fièvre à Pyongyang « coïncident avec le variant Omicron BA.2 ».

3 millions de vaccins chinois refusés par Pyongyang

Toujours selon KCNA, le chef de l’Etat Kim Jong Un avait appelé « toutes les villes et tous les comtés du pays à confiner minutieusement leurs territoires et à organiser le travail et la production après avoir isolé chaque unité de travail, chaque unité de production et chaque unité d’habitation les unes des autres », afin d’empêcher la propagation du virus. Pour rappel, le pays avait refusé plusieurs vaccins du coronavirus de la Russie, le l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Chine. Pour cette dernière, elle avait refusé près de trois millions de doses de vaccins.