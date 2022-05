Le milliardaire américain Bill Gates, fondateur de Microsoft et devenu philanthrope depuis quelques années a été pris pour cible par certains internautes après la diffusion d’anciennes vidéos dans laquelle il annonçait des pandémies à venir. Il faut aussi dire que son activisme en faveur de la vaccination n’a pas réellement plus à la frange la plus hostile des internautes à la stratégie anti-covid des gouvernements dans le monde.

Invité sur France 2, il s’est exprimé sur les accusations des complotistes contre sa personne. Pour rappel, certains complotistes accusaient le fondateur de Microsoft d’avoir participé à la fabrication du virus du covid-19. « C’est très étrange, je ne m’y attendais pas. J’ai dépensé des milliards sur les vaccins pour sauver des millions de vies. Maintenant, ils ont complètement retourné la situation en disant que je gagne des milliards en tuant des gens. Cela décourage des gens qui pourraient prendre le vaccin et c’est notre meilleur outil pour empêcher des morts » a affirmé Bill Gates sur le plateau du 20 heures de la chaîne française France 2.

Pour lui, la vaccination a été un « miracle qui a empêché des millions de morts ». Il y a quelques jours, Bill Gates a avertit de nouvelles variantes pourraient de nouveau surgir. « Nous risquons toujours que cette pandémie génère une variante qui serait encore plus transmissive et encore plus mortelle….Ce n’est pas probable, je ne veux pas être une voix pessimiste, mais il existe un risque supérieur à 5% que nous n’ayons pas encore vu le pire de cette pandémie » a déclaré Bill Gates.