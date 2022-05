Aux USA, un jeune homme de 23 ans a été accusé d’agression avec arme après avoir une attaque contre l’humoriste Dave Chappelle. Selon les médias américains, l’homme avait sur lui une réplique d’arme de poing avec un couteau lors du spectacle du comédien au Hollywood Bowl ce mardi 3 mai. Fort heureusement, le comédien n’a pas été blessé dans l’assaut. Cet événement a remis au devant de la scène les agressions que peuvent subir les humoristes sur scène, après la gifle reçue par Chris Rock. Lors de l’agression, l’acteur et chanteur Jamie Foxx a volé au secours de l’humoriste.

Selon la police, le suspect a été blessé lors de son interpellation par des agents de sécurité. Sur la vidéo (voir ci-dessous), on peut y voir l’homme le bras visiblement cassé et retourné transporté dans une ambulance. Il a été identifié comme étant Isaiah Lee et condamné pour agression avec une arme mortelle et détenu sous caution de 30 000 $. Pour l’heure on ne connaît pas le réel motif de cette agression. Quelques instants avant son agression, Dave Chappelle avait rappelé le précédent avec Chris Rock et évoqué la sécurité des humoristes sur scène. Pour rappel, Il avait été récemment au centre d’une polémique autour d’un spectacle sur les transexuels diffusé sur Netflix. Polémique qu’il a également évoquée avant l’agression affirmant avoir renforcé sa sécurité depuis lors.

Selon Stephanie Wash, une journaliste présente sur les lieux, Chris Rock a rejoint quelques instants plus tard son collègue Dave Chappelle tout en essayant d’amuser la galerie. « Dave Chappelle a été attaqué sur scène par un homme au Hollywood Bowl. Chappelle s’est battu avec l’homme, qui a couru derrière l’écran sur scène et était entouré de sécurité. Chris Rock, qui s’est produit plus tôt, est monté sur scène avec lui et a plaisanté : « C’était Will Smith ? » ».

