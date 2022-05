Des diplomates russes travaillant à l’étranger reçoivent des avertissements avec des demandes de « prendre une bonne décision » concernant l’offensive en Ukraine quand ils allument leurs ordinateurs de travail. C’est ce qu’a déclaré samedi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova lors de son intervention à Ekaterinbourg.

« Nos diplomates s’approchent de leurs ordinateurs qui sont installés dans nos ambassades pour chercher des informations sur Internet, vérifier leur boîte mail. Ils pressent sur le bon démarrer, ils allument l’écran et ils découvrent un avertissement contenant leurs données personnelles et le message suivant: « Bonjour, nous nous adressons à vous. Nous comprenons qu’en ce moment, vous cherchez une bonne décision à prendre: soutenir ce qui a été annoncé à Moscou ou, en vous basant sur votre conscience et vos qualités morales que nous connaissons très hautes prendre une autre décision qui sera la bonne. Si vous choisissez la seconde option, voici le numéro de téléphone que vous pouvez appeler« , a raconté Maria Zakharova. Elle ajouté qu’on pouvait aussi entendre des avertissements pareils aux arrêts de bus qui se trouvent près des Ambassades russes à l’étranger. (Avec TASS)