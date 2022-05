Dans plusieurs pays du monde, la question du droit à l’avortement est un sujet qui fait couler beaucoup d’encre et de salive. Les pro et anti s’affrontent dans le débat en s’appuyant sur leurs arguments. La position de l’Eglise catholique est très claire. Elle s’oppose à toutes formes d’avortement. Hier vendredi, CNN a révélé que l‘archidiocèse de San Francisco a annoncé à Nancy Pelosi qu’elle est interdite de recevoir la communion en raison de sa position sur le droit à l’avortement.

L’archevêque de San Francisco, Mgr Salvatore Cordileone, a décidé de sanctionner Nancy Pelosi, la Présidente de la Chambre des représentants des États-Unis en raison de son avis sur le droit à l’avortement, un sujet lequel l’Eglise catholique a une position très tranchée. Pelosi est interdite de recevoir la communion dans cet archidiocèse. La directive s’applique uniquement à l’archidiocèse de San Francisco où le district du Congrès de Pelosi couvre une grande partie.

« Je vous notifie par la présente que vous ne devez pas vous présenter à la Sainte Communion et, si vous le faites, vous ne devez pas être admis à la Sainte Communion, jusqu’à ce que vous rejetiez publiquement votre plaidoyer en faveur de la légitimité de l’avortement et que vous confessiez et recevoir l’absolution de ce grave péché dans le sacrement de pénitence« , a écrit jeudi Mgr Salvatore Cordileone dans une lettre à Pelosi.