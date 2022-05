Les révélations sur le dossier dénommé « Dubaï Porta Potty » continuent de susciter des réactions. En effet, à la faveur d’une interview qu’il a accordée au média sénégalais Seneweb l’Imam Kanté s’est prononcé sur le sujet. Pour l’auteur du livre DE QUOI JÉSUS FILS DE MARIE EST-IL LE SIGNE ?Enquête sur l’Histoire de l’Alliance et du Salut selon la Bible et le Coran, même si les actes sont à condamner, il n’est rien de nouveau tout de même.

« Ce sont des choses que nous voyons presque tous les jours. Des choses beaucoup plus graves se passent au Sénégal: les soirées privées, les scandales de vidéos pornographiques de jeunes mineurs et femmes mariés, celles d’hommes politiques. », a-t-il confié au média sénégalais. Pour l’homme de Dieu, les pratiques qui sont évoquées de part et d’autre dans le cadre de cette affaire sont connues de tous.

Une enquête…?

« Si la personne le fait de sa propre volonté, c’est son problème. Les gens sont capables de faire ce qu’ils veulent et si vraiment elles ont été contraintes, elles n’ont qu’à aller porter plainte. », a-t-il poursuivi. Il a tout de même demandé au président sénégalais de diligenter une enquête au niveau de la représentation diplomatique sénégalaise pour faire la lumière sur l’implication ou non de leurs ressortissants. « Néanmoins, puisque des Sénégalais sont impliqués, le Président n’a qu’à diligenter une enquête au niveau du consulat ou de l’ambassade de Dubaï pour lui demander de faire la lumière sur cette affaire, et que l’opinion publique soit informée. », a ajouté l’imam Ahmadou Makhtar Kanté.