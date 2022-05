Depuis quelques jours, les pratiques du Dubaï Porta Potty ont enflammé la toile et suscité de nombreuses réactions. Selon les premières révélations, plusieurs influenceuses et stars du web se rendent à Dubaï pour des pratiques peu recommandables contre de l’argent. Des montants en euros ou en dollars à cinq chiffres ont été avancés. Même si la liste des influenceuses n’a pas été établie, le phénomène existe bel et bien puisque des vidéos obscènes ont été partagées sur Youtube et le réseau social Twitter par exemple. Le général Camille Makosso qui s’est exprimé plusieurs fois sur le sujet ces derniers jours a décidé de sensibiliser ses enfants et a partagé la vidéo (à voir ci-dessous) sur une de ses pages Facebook.

Dubaï Porta Potty, le phénomène qui a créé la polémique depuis quelques semaines continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Le général Makosso, le Président de la Commission Protestante Évangélique de Côte d’Ivoire, une personnalité très connue sur les réseaux sociaux à travers ses lives a consacré du temps la semaine écoulée pour se prononcer sur le sujet. Il y a quelques heures, le pasteur ivoirien très actif sur Facebook a partagé une vidéo dans laquelle il répond à une question de sa fille ainée Kim sur le phénomène qui embrase les réseaux sociaux. Le général Makosso, a profité de l’occasion pour donner des détails sur le sujet et le mode opératoire des personnes qui recrutent des filles pour des pratiques peu recommandables.

Makosso a demandé à sa fille Kim si elle n’a pas été approchée par des personnes sur les réseaux sociaux. Cette dernière a révélé avoir été approchée sur le réseau social Instagram. Makosso a conseillé aux enfants qui sont dans ce cas même après avoir commis une erreur, d’en parler à leurs parents pour qu’il prenne des mesures. Il a donné l’exemple d’une fille de 15 ans en France qui a révélé à ses parents qu’un homme de 40 ans l’avait contacté sur les réseaux sociaux. « Peu importe ce qu’un homme peut te donner, si tu l’accepte, l’argent là tu ne peux rien réaliser avec ça. Et à la fin c’est la mort … Plusieurs filles se sont suicidées (…) On est dans un monde où dès que tu as une petite étoile, ou les gens savent que tu vas réussir, ils vont utiliser tous les moyen pour te mettre dans des bêtises « , a affirmé le général Makosso.