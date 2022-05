Cette semaine, le président américain Joe Biden a déclaré que si la Chine envahissait Taïwan les USA défendront militairement l’île. Il n’a pas fallu longtemps avant que la Chine ne réagisse. Ce mercredi, l’armée chinoise a déclaré qu’elle avait effectué des patrouilles aériennes et maritimes et des exercices près de l’île. Et cela est un «avertissement solennel» contre sa « collusion » avec Washington.

L’armée chinoise réagi officiellement après les propos cette semaine du Président américain sur Taïwan et admet que l’armée a effectué des exercices autour de l’île. Le Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération de Chine a déclaré qu’il avait récemment effectué une patrouille et des exercices dans l’espace aérien et maritime autour de Taïwan. « Il s’agit d’un avertissement solennel contre la collusion récente entre les États-Unis et Taïwan », a déclaré le porte-parole du commandement, Shi Yi, selon la télévision d’État.

Pour rappel, lundi dernier, le président Joe Biden avait déclaré que les États-Unis seraient disposés à intervenir militairement si la Chine devait envahir l’île autonome de Taïwan. Les heures qui ont suivi, Biden a clarifié ses propos. Le dirigeant américain a indiqué que « l’ambiguïté stratégique » des Etats-Unis sur Taïwan n’avait pas connu de modification. « La politique n’a pas changé du tout, je l’ai dit hier », a martelé le président américain Joe Biden.