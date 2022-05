Le dossier de l’Île insulaire Taïwan reste un grand point de désaccord entre les Etats-Unis et la Chine. Cette dernière considère le pays comme faisant partie de son territoire, ce que Taipei dément. Lors d’un déplacement à Tokyo, depuis le dimanche 22 mai 2022, le président américain Joe Biden avait abordé ce dossier en faisant savoir, hier lundi 23 mai, que les USA interviendraient militairement si l’Île était attaquée par Pékin. Après les propos du chef de l’Etat américain la Maison Blanche et le Pentagone avaient fait remarquer que la position de Washington sur la question n’avait pas changé.

« La politique n’a pas changé du tout »

Ce mardi 24 mai 2022, le locataire de la Maison Blanche a indiqué que « l’ambiguïté stratégique » des Etats-Unis sur Taïwan n’avait pas connu de modification. Lorsque les journalistes lui ont demandé si la position américaine sur Taïwan n’a pas changé, Joe Biden a répondu par la négative, tout en ajoutant que : « La politique n’a pas changé du tout, je l’ai dit hier ». Notons que les déclarations du président américain interviennent quelques jours après l’avertissement adressé par la Chine aux Etats-Unis concernant Taïwan.

Le soutien américain à l’Île insulaire aura des conséquences

Lors d’un entretien téléphonique avec le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, le mercredi 18 mai dernier, le chef de la diplomatie chinoise Yang Jiechi avait averti que le soutien à l’Île insulaire aura des conséquences. « Si la partie américaine insiste pour jouer la carte de Taiwan et s’engage de plus en plus sur la mauvaise voie, cela conduira certainement à une situation dangereuse » avait-il déclaré. Dans un communiqué publié sur le site du ministère chinois des Affaires étrangères, Yang Jiechi a par ailleurs indiqué que Washington devrait « avoir une compréhension claire de la situation ». Il n’avait pas manqué d’ajouter que le gouvernement chinois prendra les mesures nécessaires pour assurer la défense de sa souveraineté.