Grosse polémique au Mexique. Un couple nazi mexicain a créé une grosse polémique nationale mais aussi internationale après leur mariage en reconstituant le mariage du dirigeant nazi Adolf Hitler et de sa femme Eva Braun. Des photos diffusées sur la toile montre que le couple s’est déguisé en Hitler et Braun lors de la cérémonie et est parti dans une Volkswagen ornée d’une croix gammée qui était accompagnée d’une plaque d’immatriculation SS. Une orchestration vivement condamnée par plusieurs organisations dans le pays et à l’international.

Les mariages identifiés par leurs prénoms, Fernando et Josefina se sont mariés à Tlaxcala, au Mexique, le 29 avril. L’organisation juive mexicaine Tribuna Israelita a publié une déclaration cinglante condamnant le mariage. « Je comprends que pour beaucoup de gens, Hitler représente le génocide, le racisme et la violence. Les gens, en revanche, portent des jugements sans avoir tous les faits… Hitler était un végétarien qui a sauvé son pays de la famine et rendu à son peuple les terres perdues pendant la Première Guerre mondiale. Ses amis et sa famille l’adoraient. On nous a fait croire qu’Hitler était un raciste, mais il est venu saluer Jesse Owens aux Jeux olympiques de 1936. », a déclaré le marié au média mexicain Milenio.

Une déclaration qui a encore ravivé les tensions autour du mariage. Selon le site El Pais, le couple a même nommé leurs deux enfants du nom de plusieurs nazis : « Reinhard, en hommage au général SS Reinhard Heydrich, et Hanna Gertrud, du nom des pilotes nazis Hanna Reitsch et Gertrud Scholtz-Klink, présidente de la Ligue nationale des femmes socialistes ». En savoir plus