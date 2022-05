L’instance nationale de gestion du football sénégalais réagira très bientôt à la lourde sanction de la FIFA ira contre les lions. Après la révélation des sanctions, la fédération sénégalaise du football s’apprête à implorer la clémence de la FIFA pour une réduction de l’amende et l’annulation du huis clos contre le Sénégal. Pour ce faire, ils feront appel à la Commission des recours de la FIFA dans le but d’obtenir un allègement de peine.

La FIFA avait annoncé des lourdes sanctions contre le Sénégal et l’Egypte. En effet, après le match qui a opposé le Sénégal et l’Egypte le 29 mars dernier pour le barrage retour du Mondial 2022, plusieurs incidents ont été relevés. Suite à quoi, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a écopé d’une amende de 112 millions de francs CFA et les Lions sont condamnés à jouer leur prochain match officiel à domicile à huis clos. En ce qui concerne l’Egypte, il a pris une amende de 4 millions de francs CFA. Néanmoins, le Sénégal a jusqu’à trois jours pour annoncer son initiative de faire appel et six pour constituer son dossier. Une occasion a ne pas laissé passer.

Bien évidemment, la FSF ne restera pas silencieuse surtout quand le président de la fédération, Me Augustin Senghor, estime déjà que l’Egypte aurait dû être également sanctionnée dans les mêmes proportions que le Sénégal. Dans cette perspective de faire appel, la FSF va saisir la Commission des recours de la FIFA, ne va pas contester la décision de la Commission disciplinaire, mais plutôt pour demander sa clémence pour une réduction de l’amende et l’annulation du huis clos contre le Sénégal afin d’obtenir un allègement de peine.