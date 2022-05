Lourde défaite des écureuils juniors en finale de la Coupe UFOA Zone B. Les poulains de Mathias Déguénon ont courbé l’échine devant leurs homologues du Nigéria. Score final de la rencontre 3 buts à 1. Les Flying Eagles ont ouvert le score à la 37 minute de jeu sur une faute de main du jeune Cyrille Aloya. Le béninois est d’ailleurs expulsé, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique. C’est sur ce score que les deux équipes rejoignent les vestiaires. A la reprise, les nigérians corsent l’addition à la 68ème minute. 2-0. Ils vont ensuite alourdir le score sept minutes plus tard.

L’honneur est sauf

Le Bénin réussira à réduire la marque à la 81ème minute de jeu. Un but signé Edou Farid. Le score ne changera pas jusqu’au coup de sifflet final. Les écureuils ne toucheront donc pas la coupe de ce tournoi. Ils peuvent cependant se consoler d’avoir pu se hisser en finale de cette compétition, synonyme de qualification à la Can junior Egypte 2023. Bravo à ces jeunes. Le match aurait peut-être pu connaître un autre dénouement s’il n’y avait pas eu ce carton rouge en première mi-temps. Mais avec des si on referait un match de football.

Déjà deux CAN Junior disputées

Les jeunes doivent maintenant rentrer au bercail et se préparer dans quelques mois pour cette compétition continentale. Pour rappel, le Bénin avait déjà disputé deux coupes d’Afrique des Nations Juniors. C’était en 2005 et en 2013. En 2013, les écureuils avaient été éliminés dès la phase de groupe en tenant d’abord en échec l’Algérie 0-0, puis en perdant face au Ghana et l’Egypte sur le score de 1-0 à chaque fois. En 2005, c’était mieux. Le Bénin qui organisait la compétition avait fini troisième devant le Maroc et derrière l’Egypte et le Nigéria.