Hier mercredi 11 mai 2022, les autorités iraniennes annonçaient avoir arrêtés deux personnes. D’après elles, il s’agit de deux Européens qui sont aussi, des agents de renseignements. Dans un communiqué officiel, le ministère iranien des Renseignements avait publié l’information, indiquant que : « Deux Européens, qui étaient entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser la société, ont été identifiés et arrêtés ». Même si Téhéran a souligné qu’il s’agit d’agents « expérimentés », les détails sur l’identité des personnes interpellées n’avaient pas été donnés.

Une « arrestation sans fondement »

Au lendemain de l’annonce de ces arrestations, la France a réagi en faisant savoir qu’il s’agit de deux Français. Par ailleurs, elle a demandé à ce qu’ils soient immédiatement libérés. Ce jeudi 12 mai 2022, la diplomatie française a « condamné cette arrestation sans fondement ». Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères a dit avoir « été informé de l’arrestation de deux ressortissants français en Iran », tout en ne mentionnant pas les détails sur l’identité des personnes détenues.

Joe Biden avait levé provisoirement les sanctions contre l’Iran

Notons que l’Iran avait estimé que les Européens arrêtés sont suspectés d’avoir essayé de se rapprocher de plusieurs syndicats notamment celui du secteur de l’éducation, sensible dans le pays. Pour rappel, l’annonce faite par la France intervient plusieurs mois après que le président américain Joe Biden ait levé provisoirement les sanctions contre la République islamique d’Iran. Selon les informations d’un responsable de la Maison Blanche, il ne s’agit pas d’un retour des Etats-Unis dans l’accord sur le nucléaire iranien, duquel l’ancien chef de l’Etat américain Donald Trump avait retiré les USA en 2018.