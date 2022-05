Le verdict est tombé pour l’ancien joueur français Tony Vairelles, concernant une affaire qui avait eu lieu en 2011. En effet, l’ancien attaquant du RC Lens, a été condamné ce lundi 16 mai 2022 à cinq ans de prison dont deux avec sursis. L’homme âgé de 49 ans était jugé au cours du mois de mars dernier aux côtés de ses frères également impliqués dans cette affaire. Concernant l’ancien joueur, le procureur avait requis une peine de trois ans de prison ferme, sans qu’il n’y ait mandat de dépôt. Il faut dire que Tony Vairelles avait été mis en examen pour tentative d’assassinat.

Fabrice Vairelles a également été condamné à 5 ans de prison

Il a cependant bénéficié d’une requalification des faits, ce qui a donc entraîné comparution pour « violences en réunion, avec préméditation et avec arme ». Notons que les frères de Tony Vairelles, Fabrice, Jimmy et Giovan ont également été condamnés par la justice. Ils ont respectivement reçu 5 ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et 3 ans dont deux avec sursis pour ces derniers. Pour rappel, l’ancien joueur et ses trois frères sont accusés d’avoir grièvement blessé trois videurs de la discothèque 4As, située à Essey-lès-Nancy dans la nuit du 22 au 23 octobre 2011.

Ils auraient été molestés par les videurs de la discothèque

Au cours du jugement qui avait eu lieu en mars, Tony Vairelles n’avait pas reconnu les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il avait été détenu provisoirement durant cinq mois. Selon les premiers éléments de l’enquête, Jimmy et Giovan auraient été molestés par les videurs de la discothèque, qui leur avaient interdit de se rendre sur la piste de danse avec un verre à la main. C’est après avoir été renvoyés de la boîte de nuit qu’ils ont fait appel à leurs frères Tony et Fabrice. C’est à leur arrivée qu’une violente bagarre a éclaté avec du gaz lacrymogène, des coups de poing ou encore des coups de feu.