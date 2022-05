Le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci a eu le mercredi 18 mai 2022 à Cotonou une séance d’échange avec les acteurs impliqués dans l’organisation du Hadj de 2022. Il leur a fait part des changements intervenus dans l’organisation du pèlerinage à la Mecque en 2022 et des conditions sur le plan médical que les 2083 pèlerins béninois doivent remplir. Entre autres conditions exigées par les autorités de l’Arabie Saoudite,«les pèlerins sont tenus de se faire vacciner obligatoirement contre la COVID-19, la méningite, la méningocoque, la poliomyélite et la fièvre jaune»avant d’ajouter que «les autorités saoudiennes recommandent le vaccin contre la grippe saisonnière» et que«chaque pèlerin doit apporter la preuve qu’il a passé le test PCR de la COVID-19 qui date de moins de 72 heures».

C’est dans cette optique que, dans un communiqué en date du vendredi 27 mai 2022 et publié ce samedi 28 mai 2022 par le gouvernement, le Ministre de la santé du Bénin rappelle à « tous les candidats au pèlerinage à la Mecque que la vaccination contre la COVID-19 fait partie des exigences du Royaume de l’Arabie Saoudite pour entrer sur son territoire». Dans son message, le Ministre Benjamin Hounkpatin «invite tous les pèlerins à se rendre sans délai dans les postes de vaccination ouverts afin de recevoir les doses nécessaires de vaccins contre la Covid-19 et de bénéficier à termes du ‘’pass vaccinal’’ ».