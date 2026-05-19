Bénin : La HAAC ouvre le paysage audiovisuel à de nouveaux acteurs privés

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication du Bénin (HAAC) a lancé récemment, un appel à candidatures pour l’attribution de nouvelles autorisations d’exploitation dans les secteurs de la télévision privée et de la radiodiffusion sonore. La décision N°26-023/HAAC, signée par le président de l’institution de régulation des médias, Edouard Loko, ouvre simultanément des places sur la Télévision Numérique Terrestre (TNT), par satellite et sur la bande FM.

Soixante-huit autorisations en jeu

Le texte réglementaire fixe précisément le nombre de licences disponibles par catégorie. Cinq éditeurs seront sélectionnés pour opérer sur la TNT, tandis que quinze autorisations seront délivrées pour des services de télévision par satellite, sous réserve du respect du cadre légal en vigueur au Bénin. Le volet radiophonique constitue le plus vaste chantier de cet appel : quarante-huit fréquences seront mises en compétition sur l’ensemble du territoire national. Le dépôt de candidatures pour plusieurs catégories de services est autorisé par la décision, ce qui permet à un même opérateur de postuler à la fois pour la télévision et la radio.

Un processus encadré jusqu’au 3 juillet 2026

Les candidats doivent s’acquitter de frais de dossier non remboursables versés directement au Trésor Public : 520 000 francs CFA pour la TNT ou la télévision par satellite, et 350 000 francs CFA pour une station de radiodiffusion sonore. Les fonds sont à virer sur le compte intitulé Produit des SIR/HAAC, avec la référence « Frais de dossier 2026/HAAC ». Chaque candidature doit être soumise en deux versions : une version papier sous enveloppe scellée, et une version électronique déposée via le portail de la HAAC à l’adresse www.haac.bj.

Les cahiers des charges propres à chaque catégorie sont téléchargeables sur le même site. La date limite de dépôt est fixée au vendredi 3 juillet 2026 à 17 heures. Les dossiers physiques doivent être remis contre récépissé au Service Central du Secrétariat, à l’annexe de la HAAC située au quartier Guinkomey à Cotonou, ou dans l’une des directions régionales de l’institution. Passé ce délai, aucun dossier ne sera accepté.