Kanye West est une star qu’on ne présente plus. Le rappeur américain qui est entré au cours des dernières années dans le cercle des milliardaires a émerveillé ses fans avec ses sorties musicales. Depuis quelques heures, la presse parle de celui qui a partagé sa vie avec la star de téléréalité Kim Kardashian. En effet un pasteur poursuit le rappeur américain qu’il accuse d’avoir utilisé son sermon dans une de ses chansons de son album Donda.

Kanye West qui s’appelle désormais Ye est poursuivi par un pasteur aux USA. C’est le média américain TMZ qui a donné l’information il y a quelques heures. En effet, TMZ rapporte que le pasteur David Paul Moten a engagé des poursuites judiciaires contre Ye, UMG Recordings, Def Jam Recordings et GOOD Music, déclarant que le rappeur milliardaire avait utilisé l’audio de son sermon sans avoir pris la peine de demander la permission avec son titre « Come to Life ».

Le pasteur Moten demande donc des dommages-intérêts aux quatre parties. Selon TMZ, Moten affirme que Kanye a utilisé son sermon pendant « 70 secondes de la piste de 5 minutes et 10 secondes … ce qui représente plus de 20 % de la chanson ». La pasteur a également critiqué l’industrie de la musique et Ye pour avoir « échantillonné volontairement et de manière flagrante des enregistrements sonores d’autrui sans consentement ni autorisation ».