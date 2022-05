Ces dernières années, l’utilisation des réseaux sociaux a connu un gros boom. Avec les sorties de smartphones de plus en plus performants avec des cameras à haute résolution, les ados ont trouvé un terrain où ils peuvent exprimer leurs émotions et leur créativité. Malheureusement, il y a un revers, sur les réseaux sociaux, certains challenges très dangereux émergent et deviennent très rapidement viraux. C’est le cas du «Labello Challenge», un vieux défi qui refait surface sur le réseau social TikTok qui pousse des ados à se mettre fin à leurs jours.

TikTok est l’un des réseaux sociaux en vogue auprès des plus jeunes au cours des dernières années. L’application de partage de vidéos courte lancée il y a six ans, développée par ByteDance, une entreprise chinoise compte à ce jour plus d’un milliard de téléchargements sur Google Play Store, la libraire d’application de Google sur Android. Depuis quelques temps, le défi «Labello Challenge» qui incite les ados à mettre fin à leurs jours a refait surface sur le réseau social.

Le réseau social n’est pas resté insensible devant les vidéos devenues virales. L’application a posté un message d’avertissement. « Nous nous efforçons d’aider tous les membres de notre communauté à prendre des décisions éclairées sur la manière dont ils interagissent avec les défis en ligne. […] Si un défi est risqué ou dangereux, ou si vous n’êtes pas sûr qu’il le soit, ne le faites pas. Cela ne vaut pas la peine de vous mettre, ou mettre les autres, en danger.« , lit-on dans le message.

C’est quoi le «Labello Challenge»

C’est quoi réellement le «Labello Challenge»? L’ado doit enregistrer une vidéo de lui où on le voit pendant qu’il traverse une mauvaise passe de sa vie couper un bout de baume ou le passer sur ses lèvres et reprendre un extrait de la série Ginny & Georgia : « J’ai passé la pire semaine de ma vie, et j’avais besoin de toi » . Jusque là rien d’inquiétant mais le danger apparait lorsque le baume est terminé, l’ado doit se blesser lui même et mettre le baume dans la plaie ou soit mettre fin à ses jours. Devant le fait que les vidéos sont devenues virales, les inquiétudes ont commencé à se faire entendre puisque les personnes fragiles peuvent aller jusqu’à commettre l’irréparable.