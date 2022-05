L’offensive russe en Ukraine se poursuit plus de deux mois après le démarrage de l’opération lancée par la Russie dans le pays. Dans les deux camps, le bilan des pertes en vie humaines et des dégâts matériels s’alourdit au fur et à mesure que le temps passe. La presse internationale a largement relayé le point des haut gradés russes qui ont perdu la vie. Le week-end écoulé, l’Ukraine a reconnu le « fantôme de Kiev » n’a jamais existé.

Après que le pilote de chasse légendaire et mystérieux a été identifié par plusieurs organes de presse alors qu’il était supposé être tué au combat contre les Russes, les responsables militaires ont reconnu samedi qu’il n’y avait pas une telle personne. « Le fantôme de Kiev est une légende de super-héros, dont le personnage a été créé par des Ukrainiens !« , c’est ce qu’a écrit le commandement de l’armée de l’air ukrainienne sur Facebook. Selon le New York Post, le commandement de l’armée de l’air du pays a affirmé ceci : « le héros de l’Ukraine Stepan Tarabalka n’est PAS le » fantôme de Kiev » et il n’a PAS abattu 40 avions« . « Le #GhostOfKyiv est vivant. Il incarne l’esprit collectif des pilotes hautement qualifiés de la Brigade d’aviation tactique qui défendent avec succès #Kyiv et la région« , a tweeté le commandement.

Toujours selon le même média, des responsables militaires ont déclaré que le surnom appartenait collectivement à tous les pilotes de chasse héros ukrainiens. Pour la petite histoire, le « faux » héros avait été crédité d’avoir abattu jusqu’à 40 avions russes et qu’il avait été tué le 13 mars alors qu’il combattait un nombre « écrasant » de forces ennemies, avait rapporté le Times britannique. Le Times a identifié le supposé héros de guerre ukrainien comme étant le major Stepan Tarabalka.