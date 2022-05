Les pays du G7 (Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Canada, États-Unis, France et Japon) se sont dits profondément préoccupés par la situation politique en Afghanistan, notamment la violation systématique des droits de l’homme après l’arrivée au pouvoir des talibans*. C’est ce qu’indique un communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères des pays du G7 à l’issue d’une réunion de trois jours dans la commune de Wangels dans le nord de l’Allemagne.

« Nous sommes profondément préoccupés par l’évolution de la situation en Afghanistan à la suite de la prise de pouvoir forcée par les talibans. Nous sommes alarmés par la violation systématique des droits de l’homme, en particulier des droits des femmes et des filles et des membres des minorités ethniques et religieuses, ainsi que par la négation croissante des libertés fondamentales« , indique le communiqué. Il est noté que les ministres sont également « préoccupés par le manque persistant d’inclusivité politique et de gouvernance représentative, la situation économique, humanitaire et sociale difficile et la présence de groupes terroristes en Afghanistan ».

Dans le même temps, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont fermement condamné la menace terroriste émanant de l’Afghanistan à ses pays frontaliers et au-delà. Les ministres ont assuré le peuple afghan de leur son soutien continu pour répondre à ses besoins humanitaires et humains fondamentaux. « Un accès humanitaire sans entrave est nécessaire pour une distribution rapide et complète de l’aide humanitaire conformément aux principes humanitaires », ont noté les ministres du G7.

« Nous exhortons les talibans à jeter les bases nécessaires à la stabilité sociale, économique et politique à long terme par le biais d’efforts constructifs afin d’assurer une gouvernance inclusive et participative, l’état de droit et la société civile dans le plein respect des droits politiques, sociaux, économiques, culturels et à l’éducation, y compris les droits des femmes, des filles et des minorités« , souligne le communiqué.

Les talibans ont lancé une offensive massive visant à prendre le contrôle de l’Afghanistan après la décision annoncée des États-Unis d’évacuer leurs troupes du pays. Le 15 août, le président afghan Ashraf Ghani a renoncé au pouvoir et a quitté le pays, tandis que les talibans sont entrés dans Kaboul sans combat. Les militaires américains ont terminé leur retrait dans la nuit du 30 au 31 août, mettant un terme à 20 ans de leur présence en Afghanistan. Le porte-parole des talibans Zabiullah Mujahid a annoncé que son pays avait obtenu une indépendance complète après la fin de l’évacuation américaine.

(TASS)