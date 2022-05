Le Nigeria et le Maroc envisagent de construire le plus long gazoduc sous-marin au monde de 5.660 km, a fait savoir Tolu Ogunlesi, conseiller du président nigérian Muhammadu Buhari. « Le Nigeria et le Maroc font équipe pour construire le plus long pipeline offshore du monde. Il transportera du gaz du Nigeria vers le Maroc jusqu’en Europe, en traversant 11 pays d’Afrique de l’Ouest », a-t-il déclaré relayé par les agences Maghreb Arabe Presse et TASS

« Nous voulons poursuivre ce même gazoduc jusqu’au Maroc en longeant la côte. Pour l’heure, nous sommes au niveau des études, et bien sûr, nous sommes au niveau de la sécurisation du financement de ce projet et beaucoup d’entités manifestent leur intérêt… L’OPEP est également intéressée par le projet et a fait part de son intérêt », a précisé le ministre d’État nigérian aux Ressources pétrolières, Timipre Sylva. Il a rappelé qu’en juin 2018 la Compagnie pétrolière nationale nigériane (NNPC) et l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) du Maroc avaient signé un accord de partenariat.

« Les Russes étaient dans mon bureau la semaine dernière, ils sont très désireux d’investir dans ce projet… Pour l’instant, les deux investisseurs dans ce projet sont le Nigéria et le Maroc, nous sommes les deux pays qui sont prêts à s’unir pour développer ce gazoduc… cette administration ne peut pas terminer le gazoduc Maroc-Nigéria, mais nous pouvons au moins l’amener au point de départ avant notre départ », a-t-il indiqué.