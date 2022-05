Le vaccin développé pour lutter contre le virus de la variole peut protéger contre la maladie de la variole du singe. Des études antérieures ont montré une efficacité de cette protection de 85%, a déclaré mardi, lors d’une réunion d’information à Genève, la chef du département de la lutte contre la variole de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Rosamund Lewis.

« Des études antérieures suggèrent que les vaccins contre la variole pourraient être efficaces à 85% contre la variole du singe« , a-t-elle déclaré. « Des recherches sur de nouveaux vaccins sont en cours et nous n’avons pas de chiffres [caractérisant leur efficacité] pour le moment, nous poursuivrons le suivi« , a expliqué Mme Lewis. Elle a souligné que le vaccin contre la variole créait une « protection croisée », de sorte que les personnes qui sont vaccinées « puissent également être protégées contre la variole du singe ». L’experte a rappelé qu’une grande partie de la population avait été vaccinée contre la variole dans le passé et que « cela pourrait être l’une des raisons pour laquelle nous ne voyons pas maintenant beaucoup de cas [de variole de singe]« .

Rosamund Lewis a rappelé que la variole avait été éliminée en 1980, mais qu’il restait des stocks de vaccins. Ils ont été conservés pour « développer des contre-mesures médicales« , y compris « des diagnostics, des vaccins et des traitements ». Selon elle, ces stocks « devraient être rafraîchis« , il faudrait déterminer dans quel état ils sont et l’OMS « s’en occupe maintenant ». « Nous avons des vaccins plus récents et utilisés il y a 50 ans, et certains États membres de l’OMS ont accès à certains stocks stratégiques de ces produits« , a-t-elle déclaré. Cependant, dit-elle, ces vaccins sont disponibles en quantité « très limitée ». Plus tôt mardi, l’OMS avait signalé que 131 cas confirmés d’infection humaine par la variole du singe avaient été signalés depuis le 7 mai et 106 cas présumés d’infection dans 19 pays. (Avec TASS)