Au Sénégal, les prochaines élections législatives continuent d’occuper l’actualité nationale. En effet, selon les informations rapportées par la presse locale, la liste portée par le maire de Dakar Barthélémy Dias pourrait être rejetée par la Direction Générale des Élections. Source A précise notamment que le principal motif qui pourrait justifier ce rejet est le non-respect de la parité.

La liste est composée de cinq hommes et de deux femmes. Il s’agirait d’un motif valable pouvant mériter le rejet du dossier.Le journal indique que le maire de la capitale sénégalaise aurait déjà tenté de corriger la situation mais s’est heurté à l’opposition des agents de la Direction Général des Élections. Toujours selon Source A, aucune modification ne serait plus possible.

La coalition de Wade également éprouvée

Notons qu’avant la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar, celle portée par l’ancien président Abdoulaye Wade a déjà rencontré certaines difficultés dans ce sens. La liste de sa coalition a été rejetée. A en croire des informations rapportées par les médias sénégalais, le Direction générale des élections (DGE) a justifié la situation par le nombre élevé de doublon enregistré dans le dossier déposé par la coalition. Environ 5000 doublons ont été enregistrés sur les parrainages déposés par la formation politique portée par l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade.